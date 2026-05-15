TİKA, Sudan'da temiz su, sağlık, tarım ve balıkçılık alanlarında projeler hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan'da temiz suya erişimden sağlık hizmetlerine, tarımsal üretimden balıkçılığa kadar farklı alanlarda yürüttüğü projeleri hizmete açtı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da "Kızıldeniz eyaletinde çevre dostu enerji", "Tarım fidanlığı", "Tatlı su balıkçılığına destek" ve "Matamma Devlet Hastanesi Ortopedi bölümünün yenilenmesi" projeleri hayata geçirildi.

TİKA tarafından Sudan'ın Kızıldeniz eyaletine bağlı Arbaat bölgesinde temiz suya erişimi kolaylaştırmak amacıyla güneş enerjili elektrik üretim istasyonu kuruldu.

Açılış törenine Sudanlı yetkililer, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Dünyanın en sıcak ve kurak bölgeleri arasında gösterilen Kızıldeniz eyaletinde yıllık yağış miktarı 50 milimetrenin altında, bölge halkı ise su ihtiyacını büyük ölçüde derin sondaj kuyuları ve yağmur sularının depolandığı göletlerden karşılıyor.

Yaklaşık 70 köyün su ihtiyacına hizmet veren Arbaat Vadisi'ndeki su kuyularında yaygın olarak akaryakıtla çalışan motopomplar kullanılıyor, yakıt temininde yaşanan sıkıntılar suya erişimi de olumsuz etkiliyor.

TİKA'dan yetkililer, bir su kuyusuna kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde artık akaryakıta ihtiyaç duyulmadan temiz, sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji üretilebileceğini açıkladı.

Tarım fidanlığı

TİKA tarafından altyapısı yenilenen Hartum Tarım Fidanlığında üretim faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Hartum Eyaleti Valisi Ahmed Osman Hamza, açılışta yaptığı konuşmada, TİKA'nın Sudan'da uzun yıllardır önemli projeler yürüttüğünü belirterek, savaş sonrası Hartum'a destek veren ilk kurumlar arasında yer alan Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Hartum Eyaleti Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve yıllık 1 milyon fidan üretim kapasitesine sahip tesis, iç savaş sırasında büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Projeyle meyve fidanları, orman ağaçları, aromatik bitkiler ve süs bitkileri üretiminin yapıldığı tesis, aynı zamanda ziraat fakültesi öğrencileri ile çiftçilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Tatlı su balıkçılığına destek

TİKA, Sudan'ın Sinnar eyaletinde geçimini Mavi Nil Nehri'nde tatlı su balıkçılığı yaparak sağlayan 235 balıkçıya, balık av malzemesi ve ekipmanı desteğinde bulundu.

Sudan'ın önemli tatlı su balıkçılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkan Sinnar eyaletinde hayata geçirilen projeyle iç savaşın etkilediği küçük ölçekli balıkçıların üretim faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sinnar Eyaleti Tarım Bakanı Dr. Nurettin Davud da törende yaptığı konuşmada, balıkçılık sektörünün eyalet için büyük önem taşıdığını belirterek, TİKA'nın desteğinin bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Matamma Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümünün yenilenmesi

Nil Nehri eyaletinde bulunan Matamma Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü de TİKA tarafından rehabilite edilerek, modern tıbbi ekipmanlarla yeniden hizmete açıldı.

Yaklaşık 117 bin kişiye sağlık hizmeti sunan hastanenin ortopedi bölümünde yaşanan ekipman eksikliği nedeniyle tedavi ve ameliyat süreçlerini gerçekleştiremezken, hastalar sağlık hizmeti almak için uzak şehirlere gitmek zorunda kalıyordu.

Proje kapsamında rehabilite edilen ortopedi bölümü, gerekli tıbbi ekipmanlarla donatıldı ve bölge halkına yerinde ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunuldu.

Nil Nehri Eyaleti Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Hasan Muhammed Süleyman da TİKA'nın bölgenin ihtiyaçlarını kısa sürede tespit ederek projeyi başarıyla tamamladığını belirterek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.