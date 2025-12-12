Haberler

TİKA, Sri Lanka'daki sel mağdurlarına acil insani yardım ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sri Lanka'daki sel felaketi sonrası afetzedelere acil insani yardım sağlayarak, 3 bin gıda ve acil yardım kolisini dağıtmaya başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sri Lanka'daki sel felaketi sonrası afetzedelere acil insani yardım sağlayarak hızlı müdahaleye destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından Sri Lanka'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere insani yardım çalışması gerçekleştirildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan 3 bin gıda ve acil yardım kolisi, felaketten etkilenen selzedelere ulaştırılmak üzere başkent Colombo'da bulunan Afet Yönetim Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Yardım kolilerinin teslimatına Türkiye'nin Colombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ile TİKA Güney Asya Masa Sorumluları Tuba Özütok ve Kazım Karabacak katıldı.

Büyükelçi Turgut, burada yaptığı konuşmada, Sri Lanka halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin zor zamanlarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Direktörü Sampath Kotuwegoda da Türkiye'nin zamanında sağladığı yardıma minnettarlığını dile getirdi.

Acil ihtiyaç kolilerinin dağıtımı devam ediyor

Temel gıda ürünleri ve acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri, selden en çok etkilenen bölgelerdeki ailelere hızlı ve etkin şekilde ulaştırılıyor.

Proje ile hem afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması hem de Sri Lanka'daki afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunulması hedefleniyor.

Eren: "Acılarını yürekten paylaşıyoruz"

TİKA Başkanı Abdullah Eren, afet bölgesine sağlanan insani yardım desteği üzerine yaptığı açıklamada, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüye işaret etti.

Eren, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin en ağır hissedildiği ülkelerden biri olan Sri Lanka'daki gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyor, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini derin bir hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda TİKA olarak Büyükelçiliğimizle koordinasyon içinde gelişmeleri yakından takip ediyor, kardeş Sri Lanka halkının yaşadığı bu zor günlerde acılarını yürekten paylaşıyoruz. Rabbim insanlığı her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
