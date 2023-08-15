TİKA, Sırbistan'daki Türk Kültür Merkezi'ne donanım desteği sağladı

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle donanımı yenilenen Türk Kültür Merkezi, faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürecek.

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle donanımı yenilenen Türk Kültür Merkezi, faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürecek.

Novi Pazar'da 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan merkez, yenilenen haliyle bölgedeki Türkçe kursları için önemli rol oynamaya devam edecek.

Sağlanan donanım desteği kapsamında yapılan törene katılan Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Türk Kültür Merkezi'nde devam eden Türkçe kurslarını, geçen sene yaklaşık 300 kursiyerin tamamladığı bilgisini paylaşarak burada Türkçe öğrenen gençlerin üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç da TİKA'nın Sancak'ta 350'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ifade ederek eğitime verdikleri önem çerçevesinde Novi Pazar'daki 2 meslek lisesine de donanım desteği sağladıklarını ifade etti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bisevac da TİKA ile oldukça iyi bir işbirliği yürüttüklerini aktararak gelecek dönemde de bu işbirliğinin devam etmesini temenni etti.

TİKA'nın, merkezin sınıf ve ofislerine modern donanım desteği sağladığı kaydedildi.