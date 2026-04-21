TİKA, Romanya'daki bilgi yarışmasında dereceye giren soydaş öğrenciler için ödül töreni düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Romanya'da düzenlenen bilgi yarışmasında 'İslam Dini Bilgisi' kategorisinde dereceye giren Türk ve Tatar soydaş öğrencilere ödül töreni düzenledi. Törende öğrencilere e-kitap hediye edilirken, yarışmaların amacı Türk azınlığın dil, din ve kültürünü korumak olarak belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bilgi yarışması kapsamında "İslam Dini Bilgisi" kategorisinde dereceye giren Türk ve Tatar soydaş öğrenciler için ödül töreni düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya'da geleneksel olarak gerçekleşen bilgi yarışmaları kapsamında yapılan "İslam Dini Bilgisi" kategorisinde ortaokul ve lise düzeyinde sekiz farklı yaş grubunda birinci olan soydaş öğrencilere TİKA tarafından ödül töreni düzenlendiği belirtildi.

Öğrencilere e-kitap hediye edildiği ifade edilen açıklamada, yarışmalarda elde edilen başarının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, düzenlenen ödül törenine Romanya'daki resmi kurum temsilcileri ve diplomatik yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Ülkedeki Türk azınlığın dilini, dinini ve kültürünü korumayı amaçlayan yarışmaların dört farklı alanda yapıldığına değinilen açıklamada, bilgi yarışmasının "Türkçe Dil Bilgisi", "İslam Dini Bilgisi", "Güzel Anadilim Türkçe" ve "Türklerin Tarih ve Gelenekleri" kategorilerinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, TİKA'nın Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar soydaşlara yönelik kültürel faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
