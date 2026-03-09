Haberler

TİKA, Libya'nın başkenti Trablus'un eski şehir bölgesinde iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın Trablus şehrinde 300 kişilik halka açık bir iftar programı düzenledi. TİKA Koordinatörü, etkinliğin barış ve kardeşliği teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca çocuklar için geleneksel Karagöz gölge oyunu gösterileri de düzenlendi.

Trablus'un eski şehir bölgesinde düzenlenen iftara, Trablus Belediyesi yetkilileri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri ve eski şehir bölgesi sakinleri ile çok sayıda Trabluslu aile katıldı.

Trablus'un eski şehir bölgesinde düzenlenen iftara, Trablus Belediyesi yetkilileri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri ve eski şehir bölgesi sakinleri ile çok sayıda Trabluslu aile katıldı.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, iftar programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 Libyalının katıldığı halka açık bir iftar programı düzenlediklerini söyledi.

"Bugün şu mübarek ramazan akşamında çok güzel bir etkinlikte TİKA'nın 'Gönül Sofrası' etkinliğinde iftarımızı yaklaşık 300 Libyalı kardeşimizle Medine Kadime diye adlandırdığımız kadim Trablus'un tarihi şehrinde hep birlikte açtık." diyen Bacanakgil, ramazanın ruhunu bölgede savaş olsa bile yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti."

Barışa en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini aktaran Bacabakgil, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor Libya'da, olan biteni elbette Libyalılar endişeyle izliyorlar. İslam sevgi ve barış dini, bizim dinimiz bize bunu emrediyor. Ramazan da zaten bu dostluğun, kardeşliğin ve barışın paylaşıldığı ortam. Biz etkinliklerimizde de bu ruhu burada yaşatmaya, beslemeye çalışıyoruz."

"Her gece çocuklar için Karagöz oyunu sergiliyoruz"

Bacanakgil, eski şehir bölgesinde düzenlenen Ramazan Geceleri Festivali çerçevesinde TİKA'nın çocuklar için her gece Karagöz gölge oyunu tertip ettiğini söyledi.

Çocukların Karagöz gölge oyununu ilgiyle takip ettiğini kaydeden Bacanakgil, "Geleneksel gölge tiyatromuzu yani Karagöz ve Hacivat'ı buraya getirdik. Her akşam bir oyun sergiliyoruz. Bir hayali kardeşimizi Türkiye'den getirdik. Çok seviliyor, çok beğeniliyor. Çocuklar özellikle hiç ayrılmıyorlar başından. Her gece iki gösteri oluyor. İkisini de izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Trablus Belediye Meclisi Üyesi Sami Salim Hamadi de, TİKA'nın düzenlediği iftar programına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"TİKA tarafından düzenlenen bu iftar yemeğine katılmaktan onur duyduk. Bu toplu iftara katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, Libya ve Türk halkları arasındaki güçlü bağı gösteriyor. Bu buluşmalar, Libya ve Türk vatandaşları arasında diyalog için bir fırsat sağlayacaktır." diyen Hamadi, TİKA'ya böyle hayırlı bir programa vesile olduğu için teşekkür ettiğini belirtti."

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
