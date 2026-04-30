TİKA'nın, Cox Bazar bölgesindeki kamplarda yürüttüğü 'Öğretmen Eğitim Programları' tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı Cox Bazar bölgesindeki kamplarda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yürütülen kapsamlı "Öğretmen Eğitim Programları" eş zamanlı uygulanarak tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılan, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı Cox Bazar bölgesindeki kamplarda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yürütülen kapsamlı öğretmen eğitim programları, yalnızca pedagojik kapasiteyi güçlendirmeyi değil, aynı zamanda kamplardaki öğretmenlerin çağdaş eğitim yaklaşımlarına erişimini sağlayarak uzun vadeli bir dönüşüm oluşturmayı hedefliyor.

Çalışmalar, TİKA'nın Eğitim Öğretimi Destekleme Programı (EÖP) kapsamında planlanırken bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik birbirini tamamlayan "Eğitim Öğretimde Oyun Uygulamaları Eğitimi" ile "Eğitim Öğretimde Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Eğitimi" modüllerinden oluşuyor.

Bu iki program, farklı pedagojik yaklaşımları bir araya getirerek öğretmenlerin hem sınıf içi etkileşimi artırmalarını hem de teknoloji temelli üretim becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Oyun temelli öğrenme yaklaşımını merkeze alan "Eğitim Öğretimde Oyun Uygulamaları Eğitimi", bölgede bu kapsamda düzenlenen ilk uygulamalı program olma özelliğini taşırken 7 gün süren eğitim kapsamında, 30 farklı kamp bölgesinden gelen 50 öğretmene matematik, fen bilgisi ve dil derslerine entegre edilebilecek toplam 60 farklı geleneksel ve modern eğitsel oyun uygulamalı olarak aktarıldı.

Programın dikkati çeken yönlerinden biri, Türkiye'ye özgü eğitsel oyunlar ile Arakanlı Müslümanlara ait yerel oyun kültürünün birlikte ele alınması oldu. Bu sayede öğretmenlerin kendi kültürel bağlamlarına uygun, sürdürülebilir ve etkili öğretim yöntemleri geliştirmeleri teşvik edildi.

Ayrıca proje kapsamında daha önce temel eğitim almış 20 öğretmene "eğitici eğitimi" verildi.

Eş zamanlı yürütülen "Eğitim Öğretimde Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Eğitimi" ise öğretmenlerin teknoloji temelli pedagojik becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Programa katılan 62 Arakanlı öğretmen, mikrodenetleyiciler, sensörler ve IoT sistemleri üzerinden uygulamalı çalışmalar yaptı.

Her iki program da daha önce düzenlenen temel ve orta seviye eğitimlerin devamı niteliğinde olup öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ileri seviyeye taşımayı hedefledi.

Bu çerçevede, kamp alanında kurulan ve 17 bilgisayar ile 30 mikrodenetleyici içeren teknoloji laboratuvarı, eğitimlerin uygulamalı boyutunu destekleyen önemli bir altyapı unsuru oldu.

Programların sonunda düzenlenen proje sergisi, portföy sunumları ve sertifika törenleri ile eğitsel oyun tasarımları ve teknoloji tabanlı projeler jüri tarafından değerlendirildi; başarılı bulunan gruplar ödüllendirildi.