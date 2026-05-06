Haberler

TİKA desteğiyle Nijerya'da okula gidemeyen 100 genç meslek sahibi oldu

TİKA desteğiyle Nijerya'da okula gidemeyen 100 genç meslek sahibi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Nijerya'nın Dakwa bölgesinde okula gidemeyen 100 gence terzilik eğitimi vererek meslek sahibi olmalarını sağladı. Eğitimin ardından kursiyerlere dikiş makineleri ve başlangıç ekipmanları dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijerya'da okula gidemeyen 100 gencin gelişimi için terzilik eğitimi vererek meslek sahibi olmalarını sağladı.

TİKA desteğiyle Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Dakwa bölgesinde hayata geçirilen "Gençlik Beceri Kazandırma Programı" tamamlandı.

Program kapsamında, okula gidemeyen ve dezavantajlı koşullarda yaşayan 100 genç, mesleki eğitim alarak kendi işlerini kurma fırsatı elde etti.

Dakwa topluluğunda düzenlenen törende, 6 ay boyunca terzilik eğitimi alan kursiyerlere dikiş makineleri ve başlangıç ekipmanları dağıtıldı.

TİKA yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa özellikle işsiz gençler, okulunu yarıda bırakmak zorunda kalanlar ve eğitim imkanlarına erişemeyenlerin dahil edildiğini söyledi.

Yetkili, projenin gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasını hedeflediğini vurgulayarak eğitimlerin hem kadın hem erkek giyimine yönelik kapsamlı şekilde verildiğini dile getirdi.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerden Fatima Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edindiği becerilerle kendi terzi atölyesini kurmayı planladığını anlattı.

Dakwa Bölge Şefi Nura Rabiu da törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın verdiği desteklerden dolayı Türkiye ve Türk halkına şükranlarını sundu. Rabiu, bu tür projelerin özellikle okula gidemeyen gençlerin topluma kazandırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek
Güzellik merkezinde estetik operasyonu yüz felci yaptı

Yine güzellik merkezi! Estetik operasyon sonrası hayatı kabusa döndü
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim