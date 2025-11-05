TİKA, Libyalı Gençler İçin Çevre Bilincini Artırmayı Hedefliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Libya'nın başkenti Trablus'ta çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bitkisel atıkların gübreye dönüştürüldüğü "Yeşil Dönüşüm Kompost Üretimi Projesi" hayata geçirildi.

Trablus'un Zaviye ed-Dehmani bölgesindeki parklara yerleştirilen kompost üretim makinelerinin, hem bölgedeki bitkisel atıkların gübreye dönüşerek ortadan kalkmasına hem de çevre bilinci gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.

TİKA Trablus Koordinatörlüğünün Trablus Belediyesi ve Kamu Hizmetleri Kurumu ile işbirliği halinde hayata geçirilen projenin açılış törenine Libya Kamu Hizmetleri Kurumu Genel Müdürü Muhammed Abiya, TİKA Trablus Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Koordinatör Yardımcısı Ali Keşşüroğlu ile Trablus Belediyesi yetkilileri katıldı.

TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, projenin açılışının ardından AA muhabirine verdiği demeçte, iç savaş nedeniyle uzun süre çevrenin zarar gördüğü Libya'da çevre bilinci gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

TİKA'nın çevre dostu uygulamaları destekleyerek sürdürülebilir kent yönetimine katkı sağladığını kaydeden Bacanakgil, "Proje kapsamında, park alanlarında oluşan organik atıkların TİKA tarafından sağlanan cihazlarda geri dönüştürülerek kompost üretiminde kullanılmasını sağlayan çevreci mini tesisler kurduk." ifadelerini kullandı.

Gençler ve öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor

Projeyi tamamlayıp Libya Kamu Hizmetleri Kurumu Parklar ve Bahçeler İdaresi'ne teslim ettiklerini aktaran Bacanakgil, şunları kaydetti:

"Bölge sakinleri, gençler ve öğrencilerin çevre bilincini artırmaya yönelik uygulamalı eğitimlerle sürece dahil edilerek Trablus'un yeşil dönüşümüne aktif katkı sunmayı hedefliyoruz."

Bacanakgil, projenin Libya'da çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazandırılması bakımından örnek bir uygulama olduğunu ve tüm Libya'ya yayılabileceğini sözlerine ekledi.