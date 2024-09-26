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TİKA, Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi'nin Restorasyonuna Yeniden Başladı

TİKA, Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi'nin Restorasyonuna Yeniden Başladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki Necaşi Külliyesi'nde çatışmalar nedeniyle hasar gören kısımlar için restorasyon çalışmaları başlattı. 2020'de ilk restorasyonu gerçekleştiren TİKA, yeni çalışmalar için Tigray Kültür ve Turizm Bürosu ile proje sözleşmesi imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika'daki ilk Müslüman yerleşkesi olan Etiyopya'nın Tigray eyaletine bağlı Mekele şehrinde bulunan Necaşi'nin türbesi ve camii ile 15 sahabenin kabirlerinin bulunduğu Necaşi Külliyesi'nin restorasyonu 2020'de TİKA tarafından gerçekleştirilerek Tigray Kültür ve Turizm Bürosuna devredilmişti.

Yaklaşık 8 ay sonra ülkede yaşanan çatışmalar sırasında meydana gelen saldırılarda caminin minaresi ve kubbesinde hasar meydana geldi.

Çatışmaların sona ermesinin ardından, Necaşi Külliyesi'nin hasar gören kısımlarının restorasyonu için yeniden çalışmalar başlatıldı.

TİKA ve Tigray Kültür ve Turizm Bürosu arasındaki projenin kapsamında, iki tarafın sorumlulukları başta olmak üzere ilgili konuları düzenleyen proje sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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