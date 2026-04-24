TİKA desteğiyle Şakarim Devlet Üniversitesinde Türk Dili Sınıfı açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kazakistan'ın Şakarim Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili Sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğu Kazakistan'ın Semey şehrinde gerçekleştirilen açılış törenine Şakarim Devlet Üniversitesi Rektörü Duman Orınbekov, TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Koordinatör Yardımcısı Ali Kurt, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Modern eğitim anlayışı doğrultusunda tasarlanan sınıf, interaktif eğitim araçları, güncel öğretim materyalleri ve güçlü teknolojik altyapıyla donatıldı. Sınıfın, öğrencilerin Türkçeyi daha etkili ve uygulamalı şekilde öğrenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende konuşan Rektör Orınbekov, Türk Dili Sınıfı'nın üniversite için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, Türk-Kazak eğitim işbirliği ve çok kültürlü eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Öğrencilerin Türkçeyi daha etkin öğrenebileceğini ve Türk kültürünü yakından tanıyabileceğini belirten Orınbekov, projeye katkı sunan TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Erdoğmuş da ülke genelinde kurulan Türk Dili sınıflarının faaliyetlerine dikkati çekerek, projenin yalnızca dil eğitimini desteklemekle kalmayıp, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve akademik işbirliğini de güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Erdoğmuş, Şakarim Devlet Üniversitesinde açılan sınıfın gençlerin Türk dili ve kültürüne ilgisini artıracağını ve uzun vadede sürdürülebilir bir eğitim altyapısına katkı sağlayacağını kaydetti.