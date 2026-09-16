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TİKA desteğiyle Kazakistan'da uluslararası travmatoloji ve ortopedi konferansı düzenlendi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da uluslararası travmatoloji ve ortopedi konferansı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da uluslararası travmatoloji ve ortopedi konferansı düzenlendi.

Başkent Astana'da düzenlenen "Disiplinlerarası Travmatoloji ve Ortopedi: Tanıdan Rehabilitasyona" başlıklı konferansa Türkiye'den 19 uzman katıldı.

Kazakistan ve farklı ülkelerden sağlık uzmanlarının da yer aldığı konferans kapsamında ortopedi ve travmatoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik alanlarında eğitimler düzenlendi.

Türkiye'den katılan uzmanlar, ortopedi ve travmatolojideki güncel tedavi yöntemlerini anlattı.

Özellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerinde kas-iskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmalarında kullanılan güncel yöntemler aktarılırken, hemşirelere yönelik uygulamalı eğitimlerde ise hasta bakımında modern yaklaşımlar ele alındı.

Konferans kapsamında omuz yaralanmaları, kemik kaybı ve sinir tedavisine yönelik teknikler uygulamalı olarak gösterildi. Bel fıtığının endoskopik yöntemle tedavisine ilişkin de uygulamalı ders yapıldı.

"Bilgi ve deneyim paylaşımı açısından önemli"

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, konferansın Türkiye ve Kazakistan arasındaki sağlık işbirliğine katkı sağladığını söyledi.

Erdoğmuş, teorik ve uygulamalı eğitimlerin iki ülke uzmanlarının bilgi ve deneyim paylaşmasına imkan sunduğunu belirtti.

Sağlık alanındaki mesleki işbirliğinin desteklenmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğmuş, bu tür programların iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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