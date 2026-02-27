TİKA, Tacikistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ramazan vesilesiyle Tacikistan'da yaşayan ailelere gıda yardımı ulaştırıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun 2026 ramazan programları kapsamında Tacikistan genelinde 1300 aileye yaklaşık 40 ton gıda desteği sağlandı.

Program çerçevesinde Sabo Derneği işbirliğiyle 1000 aileye, Tacik Kızılayı işbirliğiyle de Şahrinav'daki 300 aileye gıda yardımı yapıldı.

Programın Şahrinav ayağı, Tacik Kızılayı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen dağıtım programına Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ve TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldı.

Büyükelçi Acar, yaptığı konuşmada ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tacikistan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Acar, ramazanın bereketini Tacikistan halkıyla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.