TİKA'dan Senegal'e Yeni Cami

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Senegal'in başkenti Dakar yakınlarında cami inşa etti.

TİKA'nın Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamaguene'de inşa ettiği Marega Camisi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat, yerel yetkililer, Türk kurumlarının temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Tören, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Sağman, cami inşaatına, bölgede faaliyet gösteren Marega Sosyal Kalkınma Derneği'nin talebi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda, 18 Mart 2023'te başlandığını söyledi.

Sağman, 742 metrekarelik bir alana inşa edilen 4 katlı camide, abdesthane, morg, derslik, Kur'an kursu ve toplantı salonunun yer aldığını dile getirdi.

Caminin güneş enerjisi sistemiyle donatıldığını kaydeden Sağman, ihtiyaç duyulan tüm ekipmanların TİKA tarafından temin edildiğini vurguladı.

Sağman, caminin Senegal ve Türkiye arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğuna işaret ederek, bu sayede bölge halkının ibadetlerini daha rahat şekilde yapması ve çocukların da daha güvenli bir ortamda dini eğitim almalarının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından yerel yetkililer ve TİKA Dakar Koordinatörü Polat ile açılış kurdelesini kesen Sağman, daha sonra camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.