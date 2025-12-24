TİKA, bazı projelerde işbirliği yapılan kamu kurumları ile eş güdüm toplantısı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kurumsal kapasite geliştirme ve eğitim projelerinde işbirliği yapılan kamu kurumlarıyla eş güdümü güçlendirmek amacıyla "Türkiye Yüzyılında Ulusal Tecrübenin Küresel Etkiye Dönüşümü" başlıklı toplantı gerçekleştirdi.

TİKA ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TİKA Başkanı Abdullah Eren, kurumsal kapasite geliştirme ve eğitim projelerinde işbirliği yapılan kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eren, toplantıya 43 kamu kurumundan 72 kişinin katıldığını belirterek, 2025'te kamu kurumlarıyla işbirliğiyle yurt dışında düzenlenen projelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Eren, "TİKA olarak 2025'te 86 ülkede, 213 kapasite geliştirme programı düzenledik. Bunun 140 tanesini kamu kurum ve kuruluşlarımızla yaptık. 140 eğitim programı düzenledik." ifadesini kullanarak, bu yıl 49 kamu kurumuyla işbirliği yapıldığını söyledi.

TİKA'nın yurt dışındaki varlığına değinen Eren, muhatap ülkelerde yapılan işbirliğinin önemli olduğuna, TİKA'nın bu işbirliğindeki kolaylaştırıcı rolüne işaret etti.

Eren, 49 kamu kurumuyla yapılan işbirliğinin 32'sinin eğitim alanında yapıldığını aktardı. Küresel anlamda kalkınma işbirliğine dair veriler paylaşan Eren, ülkelerin kalkınma kuruluşlarının tarihçelerine değindi.

TİKA'nın 1992'de kurulduğunu, ilk yurt dışı ofisinin Kırgızistan'da açıldığını söyleyen Eren, bu yıl yapılan işbirliği alanlarını anlattı.

Eren, toplantının yapılma amacına dikkati çekerek, "86 ülkede yaptığımız 213 programı, 2026'da daha etkili şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Dünya genelinde 56 ülkede TİKA ofisi bulunduğu bilgisini paylaşan Eren, işbirliğinde "eğitim alanlarının" önceliklendirildiğini vurguladı.

Eren, yurt dışında verilen eğitimlerin tek seferlik olmadığını, aşamalı olarak verildiğini ve uzmanlık sağlanmasının istendiğini kaydederek, "2026'da bunu daha planlı, daha sistematik-stratejik yapalım istiyoruz." diye konuştu.

Eğitim, polis, sağlık ve tarım alanlarında eğitimlerin verildiğini anlatan Eren, bunların ilgili kamu kurumları işbirliğiyle modül sistemi şeklinde verildiğini kaydetti.

Eren, işbirliği yapılan alanlar ve modüller hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, çalışmaların ölçülmesine gayret edildiğini dile getirdi.