TİKA'dan İslamabad'da 15 Temmuz Şehitleri anısına ağaçlandırma etkinliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İslamabad'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi.

TİKA tarafından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Fatima Jinnah (F-9) Parkı'nda yapılan ağaçlandırma etkinliğine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Müsteşarı Naeem Akbar Raja, Pakistanlı kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin İslamabad'daki kurumlarının mensupları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anısına, her biri için birer fidan olmak üzere toplam 253 fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan TİKA İslamabad Koordinatörü Tuna, bu anlamlı etkinliğin, hem aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de Türkiye'nin demokrasisine ve milli birliğine olan bağlılığı bir kez daha vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Tuna, aynı zamanda Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak değerleri kutlamak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, yağışlı havaya rağmen etkinliğe katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu da 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri olarak görev yaptığı sırada, Türk Parlamentosunun bombalanmasına rağmen halkın kararlılığı sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

Neziroğlu, Pakistan'ın bu süreçte Türkiye'ye verdiği samimi destek ve güçlü dayanışmanın hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Etkinlik, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdi.