TİKA'dan Hırvatistan'daki Okula Bilişim Teknolojileri Desteği

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'daki Ivan Batelic İlköğretim Okuluna bilişim teknolojileri ekipmanları temin ederek eğitim altyapısını güçlendirdi. Destekle birlikte öğrencilerin bilişim derslerindeki başarılarının artırılması hedefleniyor.

TİKA, Hırvatistan'ın Rasa şehrindeki Ivan Batelic İlköğretim Okuluna donanım desteği verdi.

Ülkedeki en eski eğitim kurumlarından biri olan okula, TİKA tarafından eğitim altyapısına destek vermek amacıyla bilişim teknolojileri ekipmanları temin edildi.

Okuldaki bir sınıfı bilgisayarla donatan TİKA tarafından öğrencilerin okul eşyalarını muhafaza edebilecekleri ahşap dolaplar da yaptırıldı.

Destek sayesinde öğrencilerin bilişim teknolojileri alanındaki derslerdeki başarısının arttırılması hedefleniyor.

