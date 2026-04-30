TİKA'dan Hırvatistan'daki engelli bireylere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da faaliyet gösteren Sisak-Moslavina Engelliler Derneği'ne destek sağlayarak engelli birey ve çocuklara sunulan hizmet kapasitesini artırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sisak-Moslavina Engelliler Derneği'nin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirildiği ifade edilerek, dernek bünyesinde hizmet verilen çocukların gelişimine katkı sağlayacak açık hava oyun alanının yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleşen törene TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun'un da katıldığı aktarılan açıklamada, yapılan iyileştirmelerle tedavi süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve çocukların gelişim kazanımlarının korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, derneğin mevcut 200 metrekarelik hizmet alanının daha işlevsel hale getirildiği ifade edilirken, 2003'te kurulan derneğin gelişim engeli olan çocuklar başta olmak üzere zihinsel, duyusal ve fiziksel engelleri bulunan bireylere yönelik tedavi hizmetleri sunduğu belirtildi.

Derneğin çoğunluğu 7 yaş altı çocuklar olmak üzere 240 kişiye hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, dernek bünyesinde binlerce kişiye ergoterapi, fizyoterapi ve duyu bütünleme terapileri düzenlendiği kaydedildi.