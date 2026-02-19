TİKA ramazan boyunca her gün 1000 Gazzeliyi iftarda konuk edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de ramazan programı kapsamında 4 bin aileye gıda paketi ulaştırdı, kurulacak iftar sofralarında her gün 1000 Gazzeli ağırlanacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konutların yüzde 90'ının hasar gördüğü ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de yardım girişlerinin kısıtlanması nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Gazze'nin kuzey bölgelerindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren 4 bin ihtiyaç sahibi aileye temel gıda malzemelerinden oluşan paketler dağıtıldı.

TİKA Ramazan Mutfağı

TİKA'nın, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kurduğu "TİKA Ramazan Mutfağı" aracılığıyla ramazan boyunca 30 bin kişiyi iftar sofrasında konuk etmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Gazze'de her gün 1000 kişilik iftarlık kumanya dağıtımı yapılacak.