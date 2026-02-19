Haberler

TİKA ramazan boyunca her gün 1000 Gazzeliyi iftarda konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gazze'de ramazan programı çerçevesinde 4 bin aileye gıda paketi dağıtarak her gün 1000 Gazzeli'yi iftar sofralarında ağırlayacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de ramazan programı kapsamında 4 bin aileye gıda paketi ulaştırdı, kurulacak iftar sofralarında her gün 1000 Gazzeli ağırlanacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konutların yüzde 90'ının hasar gördüğü ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de yardım girişlerinin kısıtlanması nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Gazze'nin kuzey bölgelerindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren 4 bin ihtiyaç sahibi aileye temel gıda malzemelerinden oluşan paketler dağıtıldı.

TİKA Ramazan Mutfağı

TİKA'nın, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kurduğu "TİKA Ramazan Mutfağı" aracılığıyla ramazan boyunca 30 bin kişiyi iftar sofrasında konuk etmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Gazze'de her gün 1000 kişilik iftarlık kumanya dağıtımı yapılacak.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Öcalan için yaptığı benzetmeden sonra sunucunun yüzüne bakar mısınız
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor