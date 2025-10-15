Haberler

TİKA'dan Filipinler Kızılhaçı'na Mobil Aşevi Hibesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filipinler Kızılhaçı'na mobil aşevi hibe etti. Bu hibe, afet durumlarında acil yardım kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filipinler Kızılhaçı'na tam donanımlı bir mobil aşevi hibe etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Metro Manila bölgesi ve çevresinde afet durumlarında kullanılacak mobil aşevi, ülkenin acil durum ve insani yardım kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mobil aşevinin teslim törenine, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Filipinler Kızılhaç Başkanı Senatör Richard J. Gordon ve Kızılhaç yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Akyol, "Bu destek, iki ülke arasındaki kalıcı dostluğun ve insani dayanışmanın bir sembolüdür." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, "Türk halkı tarafından hediye edilen bu mobil aşevi, Türkiye ile Filipinler arasındaki dayanışma ruhunun bir yansımasıdır. Bu proje, afet yönetimi ve acil yardım alanlarında sürdürülebilir kapasite oluşturulmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Gordon ise bu mobil aşevinin afetlerden etkilenen topluluklara hızlı ve besleyici yemek desteği sağlamaya yardımcı olacağını belirterek, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Filipinler'de TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen bu proje, günde 1000 kişiye kadar sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip mobil aşeviyle önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Araçta endüstriyel ocaklar, soğutucu, dondurucu, pilav pişirme cihazları ve havalandırma sistemi bulunuyor.

Mobil aşevi, yalnızca afet zamanlarında değil, Filipinler Eğitim Bakanlığınca yürütülen beslenme programları ve diğer insani yardım faaliyetlerinde de kullanılacak.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
