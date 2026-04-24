TİKA'dan Etiyopya'da heyelan bölgesindeki afetzedelere insani yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Güney Etiyopya eyaletinin Gamo bölgesinde meydana gelen heyelanda zarar gören ailelere insani yardım ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 11 Mart'ta Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo'da şiddetli yağışlar sonucu 125 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yardım çalışmaları kapsamında 250 aile için hazırlanan paketlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Gamo'nun Laka kasabasında gerçekleştirilen dağıtımda Mazo Doysa ve Wosemo köylerinde yaşayan afetzedelere destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, yardım paketlerinde yerel ihtiyaçlara uygun temel gıda malzemeleri ile battaniyelerin yer aldığı bildirildi.

Bölge yöneticileri ve yerel halk, yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA yetkilileri, doğal afetlerden etkilenen topluluklara yönelik destek çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.