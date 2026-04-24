Haberler

TİKA'dan Etiyopya'da heyelan bölgesindeki afetzedelere insani yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Güney Etiyopya eyaletinin Gamo bölgesinde meydana gelen heyelanda zarar gören ailelere insani yardım ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 11 Mart'ta Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo'da şiddetli yağışlar sonucu 125 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yardım çalışmaları kapsamında 250 aile için hazırlanan paketlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Gamo'nun Laka kasabasında gerçekleştirilen dağıtımda Mazo Doysa ve Wosemo köylerinde yaşayan afetzedelere destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, yardım paketlerinde yerel ihtiyaçlara uygun temel gıda malzemeleri ile battaniyelerin yer aldığı bildirildi.

Bölge yöneticileri ve yerel halk, yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA yetkilileri, doğal afetlerden etkilenen topluluklara yönelik destek çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

