TİKA'dan Cezayir'deki Türk şirketlerine Türkçe eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), El-Asale Eğitim ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Cezayir'de faaliyet gösteren Türk şirketlerindeki Türkçe bilen çalışanlar ve Türkoloji Bölümü mezunlarına yönelik yoğunlaştırılmış bir eğitim programı gerçekleştirdi.

30 Ağustos-10 Eylül arasında gerçekleştirilen program, katılımcıların Türkçe seviyeleri dikkate alınarak iki grup halinde beşer gün şeklinde uygulandı.

Yaklaşık 50 kişinin faydalandığı eğitimi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Kapağan ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya verdi.

Program kapsamında, başta Cezayir'de faaliyet gösteren Türk şirketleri olmak üzere Türkçe bilen çalışanların ve Türkoloji mezunlarının Türkçe kullanımındaki yeterliliklerinin artırılması ve bu alandaki istihdama katkı sağlanması amaçlandı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları dün düzenlenen törenle Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz ile Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Tural Rızayev tarafından takdim edildi.

Programda, babası Türk, annesi Cezayirli olan 10 yaşındaki Eyüp Mehmet Altınok, bütün derslerden tam not alarak en küçük katılımcı olarak sertifikasını Büyükelçi Küçükyılmaz'ın elinden aldı.