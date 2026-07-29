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TİKA'dan Bosna Hersek'teki yetim ailelerine kümes hayvancılığı desteği

TİKA'dan Bosna Hersek'teki yetim ailelerine kümes hayvancılığı desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki yetim ailelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım sağlamak amacıyla kümes hayvanları ve ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki yetim ailelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım sağlamak amacıyla kümes hayvanları ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'teki yetim ailelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına destek için yürütülen proje kapsamında, Gracanica, Lukavac, Tuzla, Zivinice ve Srebrenik kentlerindeki 50 yetim ailesine 50'şer adet civciv ile yem ve temel kümes hayvancılığı ekipmanları desteği sağlandığı ifade edildi.

Sağlanan destekle ailelerin kendi imkanları dahilinde üretim yapabilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, elde edilecek sonuçların da uzun vadede güçlü bir gelir desteği sağlayabileceği aktarıldı.

Açıklamada, projeyle kırsal bölgelerde sürdürülebilir kümes hayvancılığının yaygınlaştırılmasına da katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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