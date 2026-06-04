TİKA'dan Bosna Hersek'teki okullara teknolojik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Orta Bosna ve Zenica-Doboj kantonlarında bulunan iki okula akıllı tahta ve teknolojik eğitim ekipmanı sağladı.

TİKA'nın "Eğitimde Eşit Fırsat Projesi" kapsamında yapılan destek kapsamında, Orta Bosna Kantonu'na bağlı Kiseljak şehrindeki Kiseljak 1 İlköğretim Okulu ile Zenica-Doboj Kantonu'nun Olovo şehrindeki Musa Cazim Catic Karma Lisesine akıllı tahta başta olmak üzere teknolojik eğitim ekipmanları temin edildi.

Kiseljak'ta 779 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda Türkçe seçmeli ders olarak işlenirken, sağlanan ekipmanlarla okulun dijital eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin çağdaş eğitim araçlarına erişiminin artırılması hedeflendi.

Olovo'da önemli bölümü kırsal bölgelerde yaşayan ve 258 çocuğun eğitim gördüğü lisede de sağlanan teknolojik donanımla eğitim ortamının iyileştirilmesi amaçlandı.

Projenin dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin modern eğitim araçlarına erişimini kolaylaştırarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlaması planlanıyor.