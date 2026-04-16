Haberler

TİKA'nın engelli bireyler için Çad'da kurduğu atölyede üretim devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine'de engelli bireyler için mesleki eğitim ve üretim atölyesi kurarak istihdama katkıda bulunuyor. 25 engelli bireye kaynakçılık ve motorlu araç bakımı eğitimi verildi.

TİKA Çad ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA tarafından önceki yıllarda kurulan ve aktif olarak faaliyet gösteren kaynakçılık atölyesinde düzenlenen yeni eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Program çerçevesinde 25 engelli bireye kaynakçılık başta olmak üzere motosiklet ve üç tekerlekli araçların bakım ve onarımına yönelik uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar tarafından 25 adet engelli bisikleti ile 5 adet motorlu üç tekerlekli araç üretildi.

Programın kapanışında düzenlenen sertifika töreninde katılımcılara başarı belgeleri takdim edilirken, mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli ekipman ve malzeme desteği sağlandı.

Üretilen engelli bisikletleri kursiyerlere hediye edilirken, motorlu araçlar Engellilerin Rehabilitasyonu Derneğine (ARPH) teslim edildi.

TİKA tarafından kurulan atölye, yalnızca bir eğitim alanı olmanın ötesinde, üretimin sürekliliğini sağlayan kalıcı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Atölye bünyesinde yürütülen çalışmalar sayesinde engelli bireyler düzenli üretim yaparak gelir elde edebiliyor ve mesleki gelişimlerini sürdürebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

