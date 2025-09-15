TİKA, Bosna Hersek'te 7 Binden Fazla Gence Mesleki Eğitim Sunuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bosna Hersek'in geleceğine projeleriyle katkı sunmaya devam ettiklerini, son iki yılda kurulan teknik sınıf ve atölyelerle 7 binden fazla kişiye destek olduklarını bildirdi.

Eren, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, asırlar boyu Türkiye'nin ortak tarih, kültür ve gönül bağlarıyla yan yana yürüdüğü kardeş Bosna Hersek'in geleceğine kalkınma projeleriyle katkı sunmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Eren, "Son iki yılda Bosna Hersek'te kurduğumuz teknik sınıflar ve atölyeler sayesinde 7 binden fazla Boşnak kardeşimize mesleki eğitim sunarak geleceklerini inşa etmelerine destek olduk. Bir elin değil binlerce elin gücüyle ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA projeleri, çok yönlü kalkınmayı hedefliyor

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre dost ve kardeş ülkelerle kalkınma işbirliğini merkeze alan projeler, sadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda sosyal, beşeri, çevresel ve kültürel boyutları da kapsayan çok yönlü kalkınma hedeflerini içeriyor.

Asya, Afrika, Balkanlar ve Latin Amerika gibi farklı coğrafyalardaki faaliyetlerle sadece kısa vadeli değil aynı zamanda uzun vadeli kalkınma etkilerini gözeten bütüncül yaklaşım benimseyen TİKA, eğitim, sağlık, tarım, sosyal ve kültürel işbirliği, mirasın korunması ve idari ve sivil kapasitenin güçlendirilmesi gibi birçok alanda projeler hayata geçiriyor.

TİKA, yerel paydaşlarla işbirliği yaparak ülkelerin kalkınma süreçlerinde etkin rol almalarını sağlamak için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılarda bulunuyor.

Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Bosna Hersek'te faaliyetlerini sürdüren TİKA, 1995'ten bu yana eğitim, sağlık, tarım, idari ve sivil kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok farklı sektörde 1100'den fazla proje ve faaliyeti hayata geçirdi.

TİKA'nın Bosna Hersek'teki faaliyetleri

TİKA, Bosna Hersek'te kalkınma işbirlikleri kapsamında mesleki-teknik eğitimler ve kapasite geliştirme programlarına özel önem veriyor. Bu kapsamda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek kuruluşları işbirliğiyle birçok sektörde ihtiyaçlara yönelik teknik bilgi ve beceri aktarımını hedefleyen kapasite geliştirme projeleri yürütüyor.

Bunun yanında, beşeri kapasitenin artırılması için eğitimlerin yapılacağı sınıfların teknik donanımı, laboratuvarların ve atölyelerin kurulumu gibi fiziki ve teknik altyapının oluşturulması da TİKA'nın kalkınma işbirliğinde benimsediği bütüncül yaklaşımının parçası olarak öne çıkıyor.

Bu bağlamda TİKA, son iki yılda Bosna Hersek'te kurduğu teknik sınıflar ve atölyeler sayesinde 7 binden fazla gence mesleki eğitim sunarak geleceklerini inşa etmelerine destek oldu.

Eğitim kurumlarına ekipman desteği

Saraybosna Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde biyokimya laboratuvarı kuruldu. Fakülte, 7 farklı programda yılda 1000'den fazla öğrenciye eğitim veriyor. Kurulan biyokimya laboratuvarı ile üniversitenin uygulamalı eğitim kapasitesi artırıldı, özellikle lisansüstü programlara yönelik eğitim çalışmaları hızlandırıldı.

800'den fazla öğrencisiyle Orta Bosna Kantonu'nun en büyük liselerinden Fojnica Zijah Dizdareviç Karma Lisesinde uygulamalı eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bölümü Uygulama Atölyesi kuruldu. Projenin, ülkenin sağlık sektörünün geliştirilmesine ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bosna Hersek'in Brçko kentinde yaklaşık 900 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda Brçko Teknik Lisesinde Uygulamalı Eğitim Kapasitelerin Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

Saraybosna'da yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve 360'tan fazla öğrencinin eğitim aldığı Bugojno Mesleki Lisesi'ndeki laboratuvarlara destekte bulunuldu.

Bosna Hersek'in en büyük dördüncü şehri Zenica'da kuruluşu 1927'ye dayanan Zenica Karma Lisesinin aşçılık bölümündeki uygulama sınıfının ekipmanları yenilendi ve modern aşçılık uygulama sınıfı kuruldu.