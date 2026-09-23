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TİKA, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okula güneş enerjisi sistemi kurdu

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TİKA, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okula güneş enerjisi sistemi kurdu. Biri anaokulu olmak üzere bu okullarda yaklaşık bin 100 öğrenci, öğretmen ve idari personel yararlanıyor; elektrik faturalarının sıfıra indirilmesi planlanıyor.

ANKARA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okul binasına güneş enerjisi sistemi kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an ve Sünnet Derneği işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, biri anaokulu olmak üzere toplam 3 okul binasına kurulan güneş enerjisi sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Projeyle, yaklaşık bin 100 öğrenci, öğretmen ve idari personelin yararlandığı eğitim kurumlarının enerji altyapısının güçlendirilerek daha sürdürülebilir ve istikrarlı bir eğitim ortamına kavuşturulması hedefleniyor.

Güneş enerjisi sisteminin devreye alınmasıyla okulların elektrik giderlerinin önemli ölçüde azaltılması ve faturaların sıfıra indirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, Filistin'deki zorlu ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekilerek, işletme giderlerinin düşürülmesiyle tasarruf edilen kaynakların eğitim ve diğer sosyal faaliyetlere aktarılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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