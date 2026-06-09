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Abdullah Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükri ile Görüştü

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TİKA Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Suriye Evkaf Bakanı Şükri ile iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Eren, ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Eren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülke Suriye'ye gerçekleştirdiğim ziyaret kapsamında, Suriye Evkaf Bakanı Sayın Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanları ve ortak çalışma alanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Sayın Bakan'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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