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(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Romanya Kültür Bakanı Ioana Ciocan ile bir araya geldi. Görüşmede, Sultan II. Abdülhamid tarafından Adakale'ye hediye edilen ve günümüzde Köstence Kral Camii'nde bulunan tarihi Hereke halısının Türkiye'de restore edilmesi konusu ele alındı.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Romanya temasları kapsamında Romanya Kültür Bakanı Ioana Ciocan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eren, görüşmede Romanya'daki ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmenin gündeminde tarihi Hereke halısının restorasyonunun da bulunduğunu aktaran Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, bugün Köstence Kral Camii'nde serili bulunan ve Sultan II. Abdülhamid tarafından Adakale'ye hediye edilen tarihi Hereke halısının ülkemizde restore edilmesi konusunu da ele aldık."

Eren, Romanya Kültür Bakanı Ioana Ciocan'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA