TİKA Başkanı Eren, Osmaniye'de 'İhtisas Akademi' programında konuştu Açıklaması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, "İnsani yardımlarımızla Türkiye'nin merhamet elini uzatıyoruz ve kalkınma projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar TİKA 35 binden fazla proje yaptı: " dedi.

Eren, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Eren, TİKA'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

TİKA'nın restorasyon çalışmaları da yürüttüğünü belirten Eren, şöyle konuştu:

"Bugün Balkanlara gittiğinizde nereye giderseniz gidin TİKA'nın restore ettiği bir camiyi, medreseyi, köprüyü görürsünüz, Eski bir eseri, Osmanlı eserini görürsünüz. Neden restore ediyoruz? Buralarda ecdadımız gitmiş, bir düzen, sistem kurmuş ve bu sistemin bugün izleri, bu mimari eserlerde. Biz de bu mimar eserlerimizi muhafaza edelim ki orada hala yaşadığımızı gösterelim. İnsani yardımlarımızla Türkiye'nin merhamet elini uzatıyoruz ve kalkınma projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar TİKA 35 binden fazla proje yaptı. Yılda 1500 proje yapıyoruz."

Eren, yurt dışında birçok ülkede ofisinin bulunduğunu dile getirdi.

TİKA'nın bir devlet kurumu olduğunu ve ülkelerde de anlaşma yaparak ofis açtıklarını belirten Eren, ofis açtıkları ülkelere de yardımda bulunduklarını ifade etti.

Yardım ederken Türk tipi kalkınma modelini uyguladıklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Biz ABD'nin, İngilizlerin veya Almanların yaptığını yapmıyoruz. Yabancı ülkeden gelen bir yetkili bana 'Siz bu yardımları yaparken karşılığında bir şey alıyor musunuz?' diye sordu. Dedim ki, bizim kültürümüzde yardımlaşma, dayanışma kültürü var. Biz tabii bir yere gittiğimizde karşılık beklemeden yapıyoruz. Biz karşılık beklemiyoruz ama o ülkelerin Türkiye ile muhabbeti artıyor. 2011'de Cumhurbaşkanı'mız Somali'ye gitti. Bugün Somali'de Türkiye'nin askeri üssü var. Somali'de uzay üssü var. Somali'de petrol gemilerimiz var orada petrol, doğal gaz arıyorlar. Yani biz TİKA olarak ben bunu yapıyorum sen de karşısında şunu vereceksin demiyoruz. Ama bizim samimiyetimiz, profesyonelliğimiz, yaklaşımımız o ülkeler tarafından Türk İslam medeniyetine, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza duyulan güven, gerisini getiriyor zaten."