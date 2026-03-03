TİKA Başkanı Eren, Bosna Hersek'te sahur programında üniversite öğrencileriyle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) düzenlenen sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

TİKA'nın dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği "Gönül Soframız Bereketli Olsun" programları kapsamında gerçekleştirilen sahur programına Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IUS'un Bosna Hersek'te Türkiye'nin himayesinde kurulmuş, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin geldiği ve yıldan yıla öğrenci sayısını artıran bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

TİKA'nın Bosna Hersek'te faaliyete başladığı yıldan bu yana 1200'ün üzerinde proje gerçekleştirdiğini belirten Eren, "Boşnak kardeşlerimize özellikle destek olma gayretindeyiz. Bosna Hersek'in çoklu idari yapısı içinde kalkınma projeleriyle Bosna Hersek'in kalkınmasına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ecdad yadigarı çok sayıda eserin restorasyonu TİKA tarafından yapıldı, köprüler, camiler, inşallah bunların devamını getireceğiz. Ramazanda da her gün Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sıcak yemek dağıtımımız var." dedi.

Eren, 2024'te sel felaketinin yaşandığı Konjic'te olacaklarını ve burada 1500 kişilik iftar programı düzenleyeceklerini kaydetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da programlarına katılacağını dile getiren Eren, şunları ifade etti:

"Konjic'te 2024'te sel olmuştu, Türkiye olarak oraya ilk giden devlet bizdik. Orada hem TİKA hem AFAD selzedelere yardımda bulunduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in istikrarına ve iç huzuruna vermiş olduğu önemi hepimiz biliyoruz. Her zaman burada barışın, huzurun, istikrarın kalıcı olması için telkinlerde bulunuyor. Türkiye, Balkanlar'ın tamamında istikrarın en önemli koruyucularından bir tanesi. TİKA da kendi alanında yaptığı faaliyetlerle bu istikrara katkı sağlıyor."

Eren, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada da Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımdan ve bölgedeki güncel meselelerden bahsetti.

Rektör Kuşakcı da IUS'un düşünen, araştıran ve dünyaya açık bireyler yetiştiren bir üniversite olduğunu aktardı.

Uluslararası akademik kadroları ve İngilizce eğitim modeliyle öğrencilere güçlü bir akademik altyapı sunduklarını dile getiren Kuşakcı, hedeflerinin bilimsel üretimi artıran ve uluslararası alanda daha görünür bir üniversite inşa etmek olduğunu kaydetti.