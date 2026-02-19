Haberler

TİKA'dan Bakü'de İftar Programı

TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenleyerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirdi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi ve birçok vatandaş katıldı. TİKA, her ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaparak iftar organizasyonları düzenliyor.

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenledi.

Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, büyükelçilik müşavirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılırken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının bu tür etkinliklerle daha da pekiştirildiği ifade edildi.

Katılımcılar, dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

TİKA Bakü Program Koordinasyon Ofisi, her yıl ramazan ayında, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, kırsal bölgelerde yaşayan dar gelirli aileler, yetimler, engelliler, göçmenler ve Ahıska Türkleri için iftar programı düzenliyor ve gıda yardımında bulunuyor.

Kaynak: AA " / " + Ruslan Rehimov -
