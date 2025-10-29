Haberler

TİKA, Azerbaycan'da Eczacılık Laboratuvarı Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki 2 Numaralı Tıp Koleji'nde yeni bir eczacılık laboratuvarı açtı. Laboratuvar, modern donanımıyla öğrencilerin uygulamalı eczacılık eğitimine katkı sunacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 2 Numaralı Tıp Kolejine eczacılık laboratuvarı kazandırdı.

Yeni kurulan laboratuvar, öğrencilerin uygulamalı eczacılık derslerini modern teknik altyapı ile yapabilmesine olanak sağlayacak. Donanımında mikroskop, kimyasal analiz cihazları, numune hazırlama üniteleri ve ilaç bileşim araçlarının bulunduğu laboratuvar, aynı zamanda ülkenin sağlık eğitimine katkı sunmayı hedefliyor.

Laboratuvarın açılış törenine, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kolej yönetimi katıldı. Törende, iki ülke arasındaki eğitim ve sağlık alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekildi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, TİKA'nın Türkiye'nin stratejik aklını, kurumsal kapasitesini ve merhamet elini dost ve kardeş ülkelere ulaştırdığını belirtti.

Eren, "TİKA'nın ofisinin en erken açıldığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 1500 proje hayata geçirdik. Azerbaycan'ın kalkınması bizi çok mutlu ediyor. Bu nedenle ülkede tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve idari altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda projeler yürütüyoruz." dedi.

Bakü Tıp Kolejinde eczacılık eğitimi alan gençlerin daha iyi koşullarda öğrenim görmeleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Eren, "Genç kardeşlerimiz mikroskoplar başta olmak üzere TİKA'nın temin ettiği birçok teknik cihazı kullanacaklar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının bir armağanıdır. TİKA olarak Azerbaycan'daki faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Eczacılık laboratuvarı projesiyle, TİKA'nın sağlık alanında Azerbaycan'da yürüttüğü faaliyetlerin sayısı da artmış oldu. Ajans son yıllarda ülkede tıbbi eğitim kurumlarına yönelik teknik destek, hastane donanım projeleri ve sağlık personeline yönelik eğitim programlarıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
