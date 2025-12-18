TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da gerçekleştirdiği projelerle eğitimin yanı sıra istihdam ve üretimin güçlendirilmesine imkan sağlıyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'daki Tahar vilayetinin Yengi Kale ilçesinde bulunan Moğlan köyü lisesi için inşa edilen yeni okul hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Tahar Valisi Mevlevi Semiullah Hizbullah ve TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir katıldı.

Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ülkede 1997'den beri kalkınma projeleri yürütüldüğünü, Kabil, Mezar-ı Şerif ve Herat'ta faaliyetteki 3 ofisle sahada güçlü varlık gösterdiklerini ifade etti.

TİKA'nın Afganistan genelinde yaklaşık 1900 proje gerçekleştirdiğini, bunların 700'e yakınının Afganistan'ın kuzeyinde tamamlandığını söyleyen Yorulmaz, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin babası Bahaeddin Veled'in Afganistan'daki medresesinde yapılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yorulmaz, Afganistan'ın kuzeyinde 52 okula ilişkin projeyi tamamladıklarını hatırlatarak, bölgeye 620 derslik kazandırıldığını ve 30 bin öğrencinin modern eğitim ortamlarına kavuşturulduğunu vurguladı.

Tahar Valisi Hizbullah da Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek, TİKA'nın en uzak yerleşimlerde dahi eğitim yatırımı yapmasının Afgan halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Taşdemir ise projenin kapsamına ilişkin bilgiler vererek, okulun tüm ortak kullanım alanlarının yenilendiğini dile getirdi.

8 derslik, 3 idari oda ve 2 kütüphaneden oluşan Moğlan köyü lisesinde günde vardiyalı olarak 1500 öğrenciye hizmet verilecek.

Donanımı TİKA tarafından yapılan okulda bilgisayar, projektör, sınıf ve idari mobilyaları ile iki mini kütüphane kuruldu.

Açılışta, tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti de dağıtıldı.