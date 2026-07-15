TİHEK: 15 Temmuz, milletin demokrasiye sahip çıkma iradesidir

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Milletimiz, o karanlık gecede ortaya koyduğu sarsılmaz birlik, cesaret ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmış, milli egemenliğin hiçbir güç tarafından gasp edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

TİHEK'in mesajında, insan onurunun korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ile hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ancak meşruiyetini millet iradesinden alan anayasal bir düzenin varlığıyla mümkün olduğu belirtildi.

Mesajda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü hukuk dışı girişimin, yalnızca meşru yönetimi değil, aynı zamanda insan onurunu esas alan hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri ve insan haklarının korunmasına yönelik güvenceleri de hedef aldığı vurgulandı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, hukuk devletini, anayasal düzeni ve milli iradeyi hedef alan ağır bir saldırı olarak tarihteki yerini aldığına işaret edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz, o karanlık gecede ortaya koyduğu sarsılmaz birlik, cesaret ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmış, milli egemenliğin hiçbir güç tarafından gasp edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aradan geçen 10 yılın ardından 15 Temmuz, bugün yalnızca bir darbe girişimi değil, milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesini de simgelemektedir.

Ortaya konulan birlik, dayanışma ve kararlılık, millet iradesinin her türlü vesayet odağının üzerinde olduğunun en açık ve en güçlü göstergesi olarak tarihimize altın harflerle yazılmış, milli hafızamızda silinmez izler bırakmıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."