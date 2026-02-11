TİHEK'ten Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması Ödül Töreni

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen "Filistinli Çocuklara Mektup" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın ödül töreni, TİHEK konferans salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki çocukların duygularına, düşüncelerine ses olmak için organize edilen yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazze'de 800 güne yaklaşan bir süre içerisinde büyük katliamlara şahit olduklarını anlatan Yılmaz, "Vicdanlarımız sızladı, gözlerimiz yaşardı. Sivil toplum kuruluşları üzerinden, devletimizin resmi kanalları üzerinden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o dostlarımıza, kardeşlerimize yar olmaya, yaran olmaya çalıştık. Aslında Gazze'de gördüğümüzden büyük bir katliam olduğunu ve neler yaşandığını hep birlikte izledik." diye konuştu.

Yılmaz, Gazze denilince İsrail saldırıları altında açlıkla, korkuyla ve hastalıklarla mücadele eden, enkazlar altında ailesini arayan, tutuklanan ve oyun oynarken yaralanan, şehit olan çocukların akıllara geldiğini söyledi.

Yarışmanın Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları Türkiye'deki evlatların empati yaparak yüreklerinde hissetmelerini sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Gazze'deki çocuklarımıza duyarlılık konusunda hiç boş durmadık. Sayın Bakanımızın talimatıyla öğretim yılı başında 'İlk dersimiz Gazze' diyerek Çanakkale ve Gazze üzerinden vatan savunması mesajları verdik. Türkiye'ye AFAD koordinasyonunda getirilen Gazzeli çocuklarımıza ev sahipliği yaptık. Gazzeli 754 yavrumuzun, evladımızın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise, sonra da gençlerin üniversiteyle ilgili kayıtlarının yapılması, Türkçe eğitim verilmesi, halk eğitim kurslarında annelerine, şehit yakınlarına kurslar verilmesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri yürütülmesi bakanlığımızca gerçekleştirildi."

Yılmaz, AFAD tarafından Türkiye'de misafir edilen 3 bine yakın Gazzeli misafirle ilgilenmeye devam ettiklerini belirterek, yarışmaya katılanları kutladı.

"Çocukların acılarını dindirmek için çalışmak kutsal bir vazifedir"

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ise gençlerin hak ve özgürlükler konusunda bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini ve insan hakları alanındaki farkındalıklarının artırılmasını çok önemsediklerini, bunun insanlığın geleceği için kritik olduğunu dile getirdi.

Dünya üzerindeki savaşların, krizlerin faturasını en çok çocukların ödediğini vurgulayan Altun, Gazze'de İsrail'in soykırımı nedeniyle çocukların öldürüldüğünü, sakat bırakıldığını ve yerlerinden edildiğini anımsattı.

İsrail'in Gazze'de, Filistin'de gerçekleştirdiği zulmü lanetleyen Altun, "Bombaların gölgesinde büyüyen her çocuk, insanlığın ortak vicdanında açılan bir yaradır. Bir çocuğun güvenli yaşama hakkı asla tartışmaya açılamaz. Bir çocuğun hayatta kalma hakkı, yaşam hakkı, siyasi, ideolojik hesaplara kurban edilemez." diye konuştu.

Altun, TİHEK olarak insan haklarının evrensel niteliğini yalnızca söylemde değil, eylemde ve duruşta da savunmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

İnsanlığın tehdit altında olduğu, gençlerin nesneleştirildiği ve toplumda pasif birer tüketiciye indirgenmek istendiği bu dönemde gençlerin yaşananlara uzaktan bakmadığının altını çizen Altun, hak temelli düşünen, sorgulayan ve adaletsizliklere karşı sesini çıkaran bireyler yetiştiğini dile getirdi.

Altun, gençlerin tüyler ürperten, insanın vicdanına dokunan hissiyatı ve fikriyatı derin mektuplar yazdıklarını ifade ederek, "Bir çocuğun yaşadığı acı, insanlığın geleceğini tehdit eden çok temel bir unsurdur ve çocukların acılarını dindirmek için çalışmak da kutsal bir vazifedir." dedi.

Konuşmalarının ardından teşekkür belgeleri takdim edildi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Yiğit Çiçek birinci, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisanur Kurtyemez ikinci, Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Şahin üçüncü oldu.