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TİHEK'in çocuklara düzenlediği Haklarım Var Şenliği yarın İstanbul'da başlıyor

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TİHEK, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik “Haklarım Var Şenliği”ni yarın İstanbul Rami Kütüphanesi’nde başlatıyor. 4-18 yaş aralığındaki çocuklar, 20 Kasım’a kadar sürecek etkinliklerde oyun, etkileşimli okuma ve atölyelerle haklarını keşfedecek.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik "Haklarım Var Şenliği" düzenleyecek.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, "Çocuklar Haklarıyla Var" temasıyla İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek şenlik yarın başlayacak.

Şenlik kapsamında yarın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve TİHEK Başkanı Vasip Şahin'in açış konuşmalarını yapacağı Çocuk Hakları Paneli de düzenlenecek.

Etkinliklerde 4-18 yaş aralığındaki çocuklar, yaş gruplarına uygun oyunlara, etkileşimli okumalara ve atölyelere katılabilecek.

Çocuklar, etkinliklerde eşitlikten dijital haklara, sağlıktan dinlenme hakkına kadar pek çok konuda haklarını keşfedecek ve iklim değişikliği üzerine görüşlerini paylaşabilecek.

Programda ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği bir okuma atölyesi de yer alacak.

Şenlik, oyunlu çocuk hakları etkinlikleri, etkileşimli okuma ve kolaj çalışmaları ile kültürel haklar ve iklim değişikliği atölyeleriyle 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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