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TİHEK İkinci Başkanı: İnsan Hakları Gazze'de Hezimete Uğradı

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, adaletsizlik ve acımasızlığın son örneği olduğunu belirtti.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, "İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de hezimete uğramıştır. Sözün değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve en başta da hukukun bittiği yerdeyiz." dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Tiryaki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hakkında bilgi verdi.

Mevcut insan hakları literatürünün uygulama ile uyuşmadığını belirten Tiryaki, uluslararası hukuktaki birçok düzenlemenin, sözleşmenin ve örgütlerin varlığının dünya üzerindeki adaletsizliğin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülürken tam tersinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Tiryaki, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamın dünyadaki adaletsizliğin ve acımasızlığın son örneği olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların son insanlık trajedisi olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de hezimete uğramıştır. Sözün değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve en başta da hukukun bittiği yerdeyiz. En temel insan hakkı olan yaşama hakkının vahşice yok edildiği bu süreçte küresel ve bölgesel insan hakları örgütleri ne yaptılar, maalesef olumlu şeyler söyleyemiyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şahsi düşüncelerini yansıtan insani duruşu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan bazı cılız kararlar dışında etkili bir yol izlenemedi. Avrupa Birliği'nden ise hiç ses çıkmadı. Hatta Avrupa ülkelerinin bu ihlalleri alenen desteklediklerine şahit olduk."

Toplantıya Vali Ali Fidan, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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