TİGEM 26 Safkan Arap Koşu Tayını Elektronik İhaleyle Satacak
TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa sunacak. İhale 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. Taylar, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki işletmede ihaleden bir hafta önce görülebilecek. Katılımcıların E-Tay Satış Platformu'na üye olması ve tay başına 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekiyor.
(ANKARA) - TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale, 28 Eylül'de başlayacak ve 2 Ekim'de sona erecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 26 safkan Arap koşu tayınının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, özellikleri TİGEM E-Tay Satış Platformu'nda belirtilen 26 safkan Arap koşu tayı, elektronik ihale yöntemiyle satılacak. İhale, 28 Eylül 2026'da başlayacak ve 2 Ekim 2026'da sona erecek. Taylara göre belirlenen başlangıç ve bitiş saatleri, E-Tay Satış Platformu üzerinden duyurulacak.
Alıcılar, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sitesi ile E-Tay Satış Platformu üzerinden ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlayarak ihale tarihine kadar Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde görülebilecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin E-Tay Satış Platformu'na üye olması ve tay başına 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekecek.