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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün patlama nedeniyle hasar gören apartmanın enkazı altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tiflis'te Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanın enkazında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, hasar gören apartmanın enkazında saatler boyunca yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Enkaz altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Tamazaşvili, bir çocuğun da kurtarıldığını ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun olduğunu kaydeden Tamazaşvili, yaralanan 5 kişinin ise gün içinde hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Tamazaşvili, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Olay

Tiflis'in Poniçala semtinde yer alan 5 katlı apartmanda dün sabah patlama meydana gelmişti.

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, patlamada yaralılar olduğunu kaydederek, enkaz altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.

Tamazaşvili, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA