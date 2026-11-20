Tiflis'te patlamada hasar gören apartmanın enkazından 6 kişinin cenazesi çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tiflis'in Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanda dün sabah meydana gelen patlamada enkaz altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Tamazaşvili, bir çocuğun kurtarıldığını, yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün patlama nedeniyle hasar gören apartmanın enkazı altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Tiflis'te Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanın enkazında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, hasar gören apartmanın enkazında saatler boyunca yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Enkaz altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Tamazaşvili, bir çocuğun da kurtarıldığını ifade etti.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun olduğunu kaydeden Tamazaşvili, yaralanan 5 kişinin ise gün içinde hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.
Tamazaşvili, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Olay
Tiflis'in Poniçala semtinde yer alan 5 katlı apartmanda dün sabah patlama meydana gelmişti.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, patlamada yaralılar olduğunu kaydederek, enkaz altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.
Tamazaşvili, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etmişti.