Gümrüklerde 828 milyon 272 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi /haber metni eklendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda toplam 828 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. İstanbul, Kapıkule ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda kokain ve esrar yakalandı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda, toplam 828 milyon 272 bin TL değerinde 484 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; operasyonlar, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü. İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen ilk operasyonda; Ekvator çıkışlı olan ve Türkiye'den transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR içinde 305 kilo esrar yakalandı.

Gürbulak Gümrük Kapısında düzenlenen üçüncü operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da 52 kilo esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
