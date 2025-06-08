Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Cenaze Törenine Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenaze törenine katıldı.

Dün akşam Şarköy ilçesindeki evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Dündar için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bakan Bolat, Dündar'ın yakınları ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Dündar'ın ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Dündar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni İlçe Mezarlığı'na defnedildi.