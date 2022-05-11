Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek'te Türk iş insanları ile görüştü - Haberler

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Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek'te Türk iş insanları ile görüştü

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek'te Türk iş insanları ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11'incisi düzenlenen Saraybosna İş Forumu kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk iş insanları ile görüştü.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11'incisi düzenlenen Saraybosna İş Forumu kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk iş insanları ile görüştü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu ev sahipliğinde, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) düzenlenen toplantıya, Bosna Hersek'te yatırımları bulunan Türk iş insanları katıldı.

Bakan Muş'un iştirak ettiği görüşmede, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, DEİK Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türk kurumlarının temsilcileri yer aldı.

Bosna Hersek ziyaretleri kapmasında Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile görüşen Muş, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic tarafından da kabul edilmişti.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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