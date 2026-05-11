Ticaret Bakanı Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Beraberindeki Heyet ile Gerçekleştirdi

(İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet ile birlikte görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belçika ile mevcut ekonomik işbirliğimizi ve ticaret ilişkilerimizi stratejik boyutu ile değerlendirme imkanı bulduk. Belçika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetleriyle ülkemizi ziyaret eden Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki Belçikalı Bakan ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet ile, 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdik."

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Maxime Prévot, Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Sayın Theo Francken, Brüksel-Başkent Bölgesi Bakan-Başkanı Sayın Boris Dilliès, Flaman Bölgesi Başbakanı Sayın Mathias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Sayın Pierre-Yves Jeholet'in de hazır bulunduğu görüşmemizde, Belçika ile mevcut ekonomik işbirliğimizi ve ticaret ilişkilerimizi stratejik boyutu ile değerlendirme imkanı bulduk.

Belçika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. 2012 yılında gerçekleştirilen son Belçika Ekonomi Misyonundan 14 yıl sonra, Belçika devletinin 200'den fazla Belçikalı şirketten 420 iş insanlarıyla böylesi üst düzey bir ziyareti yeniden ülkemize gerçekleştirmeleri son derece önemli ve anlamlıdır. Her iki ülke arasında siyasi diplomatik ekonomik ticaret ve yatırım ilişkileri güçlüdür ve büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir."

Kaynak: ANKA