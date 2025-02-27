Tibet Yeni Yılı Öncesi Lhasa'da Tereyağı Süslemeleri Büyük İlgi Görüyor
Çin'in Lhasa kentinde yaklaşan Tibet Yeni Yılı için tereyağı kullanılarak yapılan ağaç, çiçek, kuş ve hayvan figürlü süslemeler, bölge halkı ve turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor.
LHASA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nin Lhasa kentinde yaklaşan Tibet Yeni Yılı öncesi tereyağı kullanılarak yapılan ağaç, çiçek, kuş ve hayvan figürlü süslemeler büyük ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel