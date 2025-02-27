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Tibet Yeni Yılı Öncesi Lhasa'da Tereyağı Süslemeleri Büyük İlgi Görüyor

Tibet Yeni Yılı Öncesi Lhasa'da Tereyağı Süslemeleri Büyük İlgi Görüyor
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Çin'in Lhasa kentinde yaklaşan Tibet Yeni Yılı için tereyağı kullanılarak yapılan ağaç, çiçek, kuş ve hayvan figürlü süslemeler, bölge halkı ve turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

LHASA, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nin Lhasa kentinde yaklaşan Tibet Yeni Yılı öncesi tereyağı kullanılarak yapılan ağaç, çiçek, kuş ve hayvan figürlü süslemeler büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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