Albüm: Lhasa'da Çin ve Tibet Yeni Yılı Kapsamında At Gösterileri Düzenlendi

LHASA, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Lhasa kentinde salı günü, Tibet takvimine göre Yeni Yıl'ın (Losar) başlangıcını simgeleyen ve takvimin en önemli bayramı kabul edilen Gutu Gecesi kutlandı. Bir gün önce ise Çin Yeni Yılı'nın arifesiydi.

Ailelerin bir araya geldiği önemli bir dönem olan Losar, dini ritüeller, at yarışları ve geleneksel aile yemekleriyle kutlanıyor.

Lhasa cuma günü At Yılı'nın dördüncü ve Tibet Yeni Yılı'nın üçüncü günü dolayısıyla geleneksel binicilik gösterileri ve at yarışlarına ev sahipliği yaptı. Etkinliklerde sergilenen geleneksel beceriler izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Kaynak: Xinhua