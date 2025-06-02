Tibet'te Heyelan: 3 Ölü, 2 Yaralı
Çin'in Tibet bölgesindeki Qamdo kentinde meydana gelen heyelanda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, kaybolan 7 kişi hakkında henüz bilgi alınamadığını duyurdu.
LHASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinde pazar gecesi meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Yerel yetkililer, pazartesi günü yaptıkları açıklamada 7 kişidense haber alınamadığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel