Tibet'te Geleneksel Shoton Festivali Başladı

Tibet'te Geleneksel Shoton Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde, yoğurt ziyafetiyle kutlanan Shoton Festivali, yaklaşık 100 keşişin dev bir thangka tablosunu açmasıyla başladı. Festival, üç gün sürecek etkinliklerle devam edecek.

LHASA, 24 Ağustos (Xinhua) -- "Yoğurt ziyafet festivali" olarak da bilinen geleneksel Shoton Festivali, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da başladı.

Budizm'e özgü dev bir thangka tablosunu cumartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Lhasa'daki Drepung Manastırı'nın bir yamacında açan yaklaşık 100 keşiş, üç gün sürecek festivalin başlangıcını ilan etmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.