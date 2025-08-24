Tibet'te Geleneksel Shoton Festivali Başladı
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde, yoğurt ziyafetiyle kutlanan Shoton Festivali, yaklaşık 100 keşişin dev bir thangka tablosunu açmasıyla başladı. Festival, üç gün sürecek etkinliklerle devam edecek.
LHASA, 24 Ağustos (Xinhua) -- "Yoğurt ziyafet festivali" olarak da bilinen geleneksel Shoton Festivali, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da başladı.
Budizm'e özgü dev bir thangka tablosunu cumartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Lhasa'daki Drepung Manastırı'nın bir yamacında açan yaklaşık 100 keşiş, üç gün sürecek festivalin başlangıcını ilan etmiş oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel