Tibet'te Geleneksel Shoton Festivali Başladı

LHASA, 24 Ağustos (Xinhua) -- "Yoğurt ziyafet festivali" olarak da bilinen geleneksel Shoton Festivali, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da başladı.

Budizm'e özgü dev bir thangka tablosunu cumartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Lhasa'daki Drepung Manastırı'nın bir yamacında açan yaklaşık 100 keşiş, üç gün sürecek festivalin başlangıcını ilan etmiş oldu.