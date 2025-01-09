Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Yeniden Yapılanma Süreci Başladı
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarının son aşamaya geldiği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların artık afet etkilerini hafifletme ve yeniden yerleştirme odaklı olduğunu açıkladı.
XİGAZE, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi yönetiminden çarşamba günü yapılan açıklamada bölgeye bağlı Dingri ilçesinde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.
Bölge Acil Durum Yönetim Departmanı Başkanı Hong Li, düzenlediği basın toplantısında çalışmaların artık depremden etkilenen bölge sakinlerinin yeniden yerleştirilmesine ve afet sonrası yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.