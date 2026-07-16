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Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde Tibet Antiloplarının Yıllık Göçü Başladı

Albüm: Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde Tibet Antiloplarının Yıllık Göçü Başladı
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan Senlong Zangbo Nehri, her yıl temmuz ayında 150 binden fazla Tibet antilopunun göçüne ev sahipliği yapıyor. Bu nehir, antiloplar ve yavruları için hayati bir geçiş noktası.

LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'ndeki Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yer alan Senlong Zangbo Nehri, Tibet antiloplarının göç güzergahı açısından hayati önem taşıyor.

Her yıl temmuz ayında, antiloplar ve yavruları nehri geçerek yaşam alanlarına göç ediyor.

Senlong Zangbo Nehri'ni aşarak göç eden Tibet antiloplarının sayısı her yıl 150.000'i aşıyor.

Kaynak: Xinhua
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