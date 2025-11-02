Haberler

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'te Türbe ve Müzeyi Ziyaret Ediyor

Güncelleme:
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ve İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında restorasyon edilen türbe ve UNESCO listesinde yer alan müze hakkında bilgi aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ile İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Bolat, beraberinde THY Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte ilk olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'ni gezdi.

Ardından İslahiye'de bulunan, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret eden heyet, Yesemek Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den müze hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
